Намислете си желание. Ето как ще се сбъдне
Защо на Преображение Господне стават чудеса
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Защо на Преображение Господне стават чудеса
Според българския народен календар на 6 август настъпва трайно преобразяване в природата
Нашият Господ Иисус Христос започнал да говори на учениците си
Според българския фолклорен календар на 6 август настъпва преобразяване в природата
Вярва се, че на този ден небето се отваря
Навършват се 9 месеца от смъртта на патриарх Максим