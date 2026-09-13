Чакаме благодатния огън днес. Ето как ще стигне до българските църкви
Представители на Светия синод ще го пренесат из цялата страна за радост на миряните
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Представители на Светия синод ще го пренесат из цялата страна за радост на миряните
Вярващите се обръщат с молитви към Йоан Златоуст, като застъпник за нас пред Господа
Насекомите често живеят в мебели или в матраците на леглата
Можем да бъдем преносители на вируса, дори и да сме ваксинирани, каза тя
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Опасни за хората са Лаймската болест, Марсилската треска, Ку-треската
Държавата не разполага с над 3000 специални контейнера, а изработката на един отнема месец, твърди фондацията на Божков
Големият бизнес на емирството идва в България
50-метрова амонячна колона ще бъде транспортирана с полицейски ескорт в мащабна логистична операция