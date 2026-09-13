Пренасочват полети от София, причината
Какво се случва
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Какво се случва
Полети са препратени към резервни летища, налагат се и закъснения...
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