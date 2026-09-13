Звезди от шоуто и бизнеса с газ към писта на Формула 1
Благотворителни каузи от 11 години обединяват в Премиум рали
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Благотворителни каузи от 11 години обединяват в Премиум рали
За втора поредна година от София стартира уникалното за България рали за суперавтомобили Премиум Рали София – Свети Влас. Буквално преди часове всички...
София. Paradise Center София, който през последните няколко месеца „приюти" мощните машини на Премиум Рали София – Свети Влас и Автокъща MMAuto, ще е...