Премиерът на Франция: Атака срещу свободата
И премиерът на Франция реагира светкавично на опита за касапница в Дания. Манюел Валс написа в своя профил в Туитър: "В Копенхаген беше атакувана своб...
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И премиерът на Франция реагира светкавично на опита за касапница в Дания. Манюел Валс написа в своя профил в Туитър: "В Копенхаген беше атакувана своб...