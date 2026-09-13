Камък се откърти от мост на АМ "Хемус", премаза кола
Камък се е откъртил от мост на автомагистрала "Хемус". Той е паднал върху преминаващи по него автомобил и го премазал. Инцидентът е станал под моста д...
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Камък се е откъртил от мост на автомагистрала "Хемус". Той е паднал върху преминаващи по него автомобил и го премазал. Инцидентът е станал под моста д...
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Добрич. На 29 март, около 15:00 часа в РУП Шабла е получено съобщение от дежурен на ЦСМП град Шабла за пострадали при злополука, съобщи ОД на МВР - До...
Благоевград. Лек автомобил премина през крака на млада жена в Благоевград. Шофьорът напусна местопроизшествието и се издирва от полицията. Пътният ин...
Търговище. Млада жена загина на място при тежа катастрофа на пътя София-Варна в прохода Боаза. Инцидентът е станал днес малко преди 10 часа сутринта,...