Следят четири реки за преливания
Експерти от Министерство на околната среда и водите дебнат четири реки на територията на страната. Това стана ясно от думите на министър Ивелина Васил...
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Експерти от Министерство на околната среда и водите дебнат четири реки на територията на страната. Това стана ясно от думите на министър Ивелина Васил...