Преизбраха акад. Ревалски за председател на БАН
От 86 гласували за него са пуснали вота си 68
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От 86 гласували за него са пуснали вота си 68
Медалистът от игрите в Москва продължава напред с пълно мнозинство
За него гласуваха 254 от членовете на Общото събрание
Неделчо Колев (в ляво) бе преизбран за председател на Българската федерация по вдигане на тежести. Това стана днес на Общото събрание на федерацията,...
Общото събрание на Българска федерация лека атлетика (БФЛА) гласува нов 5-годишен мандан на настоящият управителен съвет в състав Добромир Карамаринов...
София С пълно единодушие Христо Григоров бе преизбран за председател на Българския Червен кръст (БЧК). От 79 гласували, той е получил 79 гласа, като...