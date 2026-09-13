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ЦСКА преиграва мача с Миньор?

ЦСКА преиграва мача с Миньор?

Твърде вероятно е двубоят от последния кръг на есенния полусезон между "Миньор" и ЦСКА да бъде преигран. Причината за това е грешката на главния рефер...

29 ноември | 18:10
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