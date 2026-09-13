Скандал във футбола ни! Искат преиграване на важен мач
Ботев Пловдив загуби срещата с Арда с 0:5, след като игра с двама души по-малко заради червени картони
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Ботев Пловдив загуби срещата с Арда с 0:5, след като игра с двама души по-малко заради червени картони
Твърде вероятно е двубоят от последния кръг на есенния полусезон между "Миньор" и ЦСКА да бъде преигран. Причината за това е грешката на главния рефер...
Разград. Ръководството на футболния клуб “Лудогорец” подаде молба за преиграване на мача с “Ботев” Пловдив от ХІV-ия кръг на А група. Искането е вне...