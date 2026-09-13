Орлин, Асен и Калин ви очакват за прегръдка в Южния парк
Орлин Павлов, Асен Блатечки и Калин Вельов се опитаха да прегърнат колкото може повече жени по софийските улици. Тримата звездни посланици се включиха...
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Орлин Павлов, Асен Блатечки и Калин Вельов се опитаха да прегърнат колкото може повече жени по софийските улици. Тримата звездни посланици се включиха...
Неделя бе ден за прегръдки в района на съда в град Сандански. Шест млади патриотки проведоха поредната си благотворителна инициатива. "Прегърни ме за...
Гимназисти се включиха в Международния ден на прегръдката, за да дадат приятелска подкрепа