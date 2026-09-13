Лоши новини за прегазената от АТВ жена
Тя е изпаднала в клинична смърт
Следете всички новини, анализи и коментари за Прегазена. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Тя е изпаднала в клинична смърт
Прокуратурата поиска "домашен арест" по здравословни причини
Фондация "Безопасни улици от Валя" настоява за нов закон за движение по пътищата. От организацията организираха протест в София и в Бургас заради посл...
София. Жената, която снощи бе прегазена от трамвай в столицата, е с опасност за живота. Това съобщиха от пресцентъра на УМБАЛСМ „Пирогов" за „Фокус"....