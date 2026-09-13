НАТО с голямо решение за Женева
Подписаното днес споразумение установява основни положения
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Подписаното днес споразумение установява основни положения
Датата, от която нейното назначение ще влезе в сила, ще бъде определена на по-късен етап
След 30 години България отново ще се завърне на туристическия пазар в Полша
Офисът беше открит съвместно с Анджей Гут-Мостови, държавен секретар с ресор туризъм в Министерство на развитието на Полша
Златев оглави българското представителство на Комисията през 2013 година
Дъщерната компания на руския енергиен гигант "Газпром" - компанията ОАО "Центргаз", иска да открие свой филиал в България и въпросът ще бъде обсъждан...