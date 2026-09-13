КЗП дръпна юздите на мобилните оператори
Забрана на нелоялни неустойки и търговски уловки
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Забрана на нелоялни неустойки и търговски уловки
Подготвеният изцяло нов закон за кредитите за недвижими имоти запазва сегашните правила за променливите лихвени проценти. Запазва се определението за...
София. "Ако ипотечният кредит се изплаща предсрочно, със собствени средства, няма да се плаща допълнителна такса". Това каза председателят на Комисият...