Нов рекламен гаф на "Атака" - скачащият лъв е на Мицубиши
София. След като бяха санкционирани от Централната избирателна комисия (ЦИК) за телевизонните си клипове и за билбордите на телевизията си, "Атака" от...
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София. След като бяха санкционирани от Централната избирателна комисия (ЦИК) за телевизонните си клипове и за билбордите на телевизията си, "Атака" от...
София. "Не сме почитатели на „Атака" и не членуваме в нито една политическа партия". Това обявиха Даниела и Антоанела Беловарски в сутрешния блок на Н...
Путин и Обама хвалят Борисов, видеото събра 4000 фенове за ден