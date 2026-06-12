Универсалният език на Италия
"Храната - италианското щастие", представяна у нас от "Авлига", ще остане в литературната история с предговора, написан от великия Умберто Еко. Гаст...
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"Храната - италианското щастие", представяна у нас от "Авлига", ще остане в литературната история с предговора, написан от великия Умберто Еко. Гаст...
В много тежки условия Симеон Дянков правеше всички възможни трикове, за да останат останалите министри с впечатлението, че ще имат пари и с удоволстви...