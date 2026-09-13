Корнелия Нинова: 90% от язовирите са опасни
90% от язовирите са опасни, а 78 от язовирните стени са в предаварийно състояние. Това алармира депутатът от БСП Корнелия Нинова в сутрешния блок на б...
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90% от язовирите са опасни, а 78 от язовирните стени са в предаварийно състояние. Това алармира депутатът от БСП Корнелия Нинова в сутрешния блок на б...
София. Общо 106 язовира в страната са в предаварийно състояние. Това съобщи зам.-министърът на околните среда и водите Павел Гуджеров пред „Фокус". И...
София. 78 броя са язовирите в предаварийно състояние. Това заяви министърът на околната среда Ивелина Василева на нарочна пресконференция. „Темата за...