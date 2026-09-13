ЦИК в 6.30 ч.: 31% ГЕРБ, 27% БСП преброени 70% бюлетини
София. ЦИК съобщи данни към 6.30 ч.: 31.37% за ГЕРБ, 27.33% за БСП, 9.14% за ДПС, 7.59% за Атака при преброени 70% от изборните бюлетини. Това каза го...
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София. ЦИК съобщи данни към 6.30 ч.: 31.37% за ГЕРБ, 27.33% за БСП, 9.14% за ДПС, 7.59% за Атака при преброени 70% от изборните бюлетини. Това каза го...
София. Хакнат е сайтът на австрийската компания SORA, която прави паралелно преброяване. Това съобщиха от преброителя чрез имейл до медиите. Информа...
Левицата получавала и сигнали за фирмите, които ще пренасят бюлетините