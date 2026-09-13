ЦИК в 6.30 ч.: 31% ГЕРБ, 27% БСП преброени 70% бюлетини

София. ЦИК съобщи данни към 6.30 ч.: 31.37% за ГЕРБ, 27.33% за БСП, 9.14% за ДПС, 7.59% за Атака при преброени 70% от изборните бюлетини. Това каза го...