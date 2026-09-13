Драма! Защо пловдивският бизнесмен пребил жестоко жена си
Ето обясненията на Симо Касабов
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Ето обясненията на Симо Касабов
Пострадалите са 70- годишен мъж и 40-годишната му дъщеря
49-годишен мъж от София пребил съпругата си на бензиностанция на Околовръстното шосе в София
Криминален тип, излязъл преди 40 дни от затвора е пребил семейство Мехмедалиеви от омуртагското село Камбурово. Това съобщиха от апелативна прокурат...