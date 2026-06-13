Ремонтират пътни участъци в Кърджалийско
Започнаха реконструкция, локални ремонти и преасфалтиране на участъци от пътното трасе Синчец – Църквица – Мишевско – Джебел. „В момента възстановява...
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Започнаха реконструкция, локални ремонти и преасфалтиране на участъци от пътното трасе Синчец – Църквица – Мишевско – Джебел. „В момента възстановява...
Само един ден след приключването на ремонта по булевард "Цариградско шосе" в София в участъка между булевардите "Копенхаген" и "Александър Малинов" в...