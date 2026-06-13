Юбилейното 20-о издание на Pravets Art Nights събира световни и български артисти
18 – 20 юли 2025 | Правец Правец отново ще се превърне в сцена на изкуството под открито небе. Между 18 и 20 юли 2025 г., на живописния бряг на е...
Следете всички новини, анализи и коментари за Pravets Art Nights. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
18 – 20 юли 2025 | Правец Правец отново ще се превърне в сцена на изкуството под открито небе. Между 18 и 20 юли 2025 г., на живописния бряг на е...