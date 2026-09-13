Приятели на Банерджи: Тя не се самоуби
Приятелите и адвокатът на Пратиша Банерджи, по-позната у нас с главната роля в сериала "Малката булка", отрекоха възможността тя да се е самоубила. На...
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Приятелите и адвокатът на Пратиша Банерджи, по-позната у нас с главната роля в сериала "Малката булка", отрекоха възможността тя да се е самоубила. На...
Съдът в Мубай отхвърли искането на Рахул Синх, гаджето на самоубилата се Пратиша Банерджи, за освобождаване под гаранция. Това съобщава Indianexpress...
Индийски актьори обвиняват годеника на Пратиша Банерджи за смъртта й Викаш Гупта, едно от големите имена в кино и тв индустрията на Боливуд и близък...
Различни видове лекарства, голямо количество алкохол и късове от цигари с неустановен произход са открити в къщата на Партиша Банерджи. Това съобщава...
Боливуд скърби за загубата на младата актриса Пратиша Банерджи. Много от нейните колеги, част от които присъстваха на кремацията й, отправиха послания...
Приятелят на самоубилата се звезда от сериала „Малката булка" - Пратиша Банерджи е приет в болница в Мумбай. Рахул Радж Синк е на ръба на психическото...
Пратиша Банерджи, която се самоуби след любовна мъка, бе кремирана в булчински одежди. Това съобщават индийските медии, следящи трагичния инцидент с к...
Драма в Боливуд 24-годишната Пратиша Банерджи сложи край на живота си от любовна мъка Истинска драма с фатален край разтресе Боливуд. 24-годишната П...
Една от звездите на популярния в България сериал "Малката булка" е намерена мъртва. 24-годишната Пратиша Банерджи е сложила край на живота си в Мубай....