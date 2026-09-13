Търсите си робот-прахосмукачка? 7-те неща, които трябва да знаете
Какви режими на почистване имат те
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Какви режими на почистване имат те
Омръзнало ви е от грозните и обикновени прахосмукачки в магазина? Искате нещо, което да подчертава класата ви дори когато чистите персийските си килим...
Брюксел. От 1 септември във всички страни членки на Европейския съюз се забранява продажбата на прахосмукачки с мощност над 1 600 вата. Решението е ч...