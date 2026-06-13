България с пети финалист на Евро 2015 в Прага
Силното представяне на българските атлети на 33-ия шампионат на Стария континент в зала О2 в Прага продължава. Габриела Петрова направи най-добрата кв...
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Силното представяне на българските атлети на 33-ия шампионат на Стария континент в зала О2 в Прага продължава. Габриела Петрова направи най-добрата кв...