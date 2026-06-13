Нов договор позлатява Бекъм
Пенсионираният футболист ще получи 30 млн. паунда от компания за електронни игри
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Пенсионираният футболист ще получи 30 млн. паунда от компания за електронни игри
6000 долара трябва да броите, ако искате да привикнете малкият си наследник към лукса от бебе. Толкова струва едно от най-скъпите детски возила в свет...