Спасителят от Горни Лом стана пожарникар на годината във Видинско
Видин. Началникът на регионалната служба за пожарна безопасност и защита на населението в Белоградчик Пламен Петров стана пожарникар на годината в нац...
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Видин. Началникът на регионалната служба за пожарна безопасност и защита на населението в Белоградчик Пламен Петров стана пожарникар на годината в нац...
София. Дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" подари пожарен автомобил на колегите си от доброволния отряд към Столична община. Ключов...
Крумовград. Главен инспектор Николай Кирилов, началник на РС „Пожарна безопасност и защита на населението" в Крумовград, е комплексен победител в наци...