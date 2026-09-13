Откриха мъртва жена след пожар в дома й
Варна. 68-годишна жена е издъхнала след възникнал пожар в апартамент та си на ул. „Хаджи Димитър" във Варна, съобщиха от „Спешна помощ". Жертва...
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Варна. 68-годишна жена е издъхнала след възникнал пожар в апартамент та си на ул. „Хаджи Димитър" във Варна, съобщиха от „Спешна помощ". Жертва...
Рига. Близо 3200 кв.м. от историческия замък в центъра на латвийската столица Рига са били унищожени в резултат инцидент с огън, възникнал в четвърт...
Безпрецедентно силно замърсяване на въздуха предизвикано от горски пожари в съседна Индонезия принуди властите в Сингапур да призоват жителите си да н...