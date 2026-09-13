Балканите се радват на победата на Тръмп, Ердоган пръв го поздрави
Турският президент изрази своите надежди за решаване на проблемите в Близкия изток
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Турският президент изрази своите надежди за решаване на проблемите в Близкия изток
Ето какво написаха в мрежата
Президентът получи поздравителни адреси по повод честването на 146 години от Освобождението
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Български политически лидери отправиха поздравления за новата 2023 година
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Президентът се похвали с честитки от Тръмп и Путин
Това каза председателят на Народното събрание Цвета Караянчева във видеообръщение
От посолството пожелават на българите здраве и успехи
Той отправи своите поздравления по повод предстоящите Великденски празници
Държавни глави изпратиха поздравления на България
Премиерът поздрави българите по повод националния ни празник
Mapия Бeлчeвa oт cтapoзaгopcĸoтo ceлo Дълбoĸи нaвъpшва днес 100 гoдини
Пожелавам мирни и красиви празници на гражданите на приятелска България, написа македонският премиер
Борисов му благодари във Фейсбук
"Поздравления за силата, духа и професионализма, който показаха момичетата и треньорският екип. Нежните представителки на България бяха прекрасни, въп...
"Благодаря много на всички, който ме поздравиха. Прегръдка за всички". Това написа легендата на българския футбол Христо Стоичков в социалната мрежа Т...