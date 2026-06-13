Powerwall слага край на електроцентралите
Една-две от батериите на Tesla осигуряват тока на цяло домакинство Бизнесменът Йлон Мъск е от тези хора, които със собствените си ръце променят бъдещ...
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Една-две от батериите на Tesla осигуряват тока на цяло домакинство Бизнесменът Йлон Мъск е от тези хора, които със собствените си ръце променят бъдещ...