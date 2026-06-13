Вулканът Калбуко изригна повторно
Вулканът Калбуко в южната част на Чили изригна повторно. Вулканична пепел се е разпръснала отново из градовете и селата, намиращи се около него. Влас...
Следете всички новини, анализи и коментари за Повторно Изригване. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Вулканът Калбуко в южната част на Чили изригна повторно. Вулканична пепел се е разпръснала отново из градовете и селата, намиращи се около него. Влас...