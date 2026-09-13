Русия прекрачи границата. Мобилизира дете
12-годишно момче е призовано да се яви във военната комисия
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12-годишно момче е призовано да се яви във военната комисия
Всички звезди на шампионите се прибират за тренировки в Торино
Селекционерът на националния отбор по футбол на България Ивайло Петев извика нападателя Димитър Рангелов към групата от 24 футболисти, които ще се изи...
Киев. Украинската армия прати повиквателна на бразилския футболист на Металист Харков - Едмар. Причината за това е, че от 2011 г. Едмар има украинско...
Футболист номер 1 за 2011 остана без повиквателна
Автобус с тъпани и тромби потегля с нашите за европейското