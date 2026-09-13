КЗК с ключов ход за поверителната информация на бизнеса
Нова система за контрол и сигурност
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Нова система за контрол и сигурност
Разследването на инцидента от страна на корпорацията приключи на 16 август.
ФБР е претърсило дома на мъж в Северна Вирджиния, за който се предполага, че е публикувал информация за списъка на терористи, поддържан от правителств...