Като на филм: Суперяхта потъна за секунди ВИДЕО
40-метровият плавателен съд е започнал да потъва край пристанището Катадзаро, Италия
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40-метровият плавателен съд е започнал да потъва край пристанището Катадзаро, Италия
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