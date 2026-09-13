Вдига се лихвата по потребителските кредити
Оскъпяването през декември 2018 г. е най-високото от две години насам, според статистиката на БНБ
Следете всички новини, анализи и коментари за Потребителски Заеми. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Оскъпяването през декември 2018 г. е най-високото от две години насам, според статистиката на БНБ
Взимаме потребителски заеми заради стари дългове и доплащане на жилище Всеки десети стоков кредит, отпуснат през 2015 г. и 2016 г., е с 0% лихва. Тов...
Бизнесът продължава да свива задълженията си към банките Най-голям ръст има при потребителските заеми за домакинствата Лошите и преструктурирани кре...
Делът на лошите потребителски кредити пада до 6-годишно дъно. Това сочат изчисленията на Investor.bg на база данните на БНБ. През януари делът на лоши...