Всичко за Потребителски Заеми

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Кредитирането се раздвижи

Кредитирането се раздвижи

Бизнесът продължава да свива задълженията си към банките Най-голям ръст има при потребителските заеми за домакинствата Лошите и преструктурирани кре...

15 май | 22:25
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