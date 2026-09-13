Обрат във войната! Украйна отправи послание
Китай е готов да посредничи
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Китай е готов да посредничи
Лидерите на Русия и Турция проведоха двустранни преговори в Казахстан
Прекратяване на военните действия е в съответствие с интересите на Пекин
Ето какво очаква Путин
Ще бъде интересно какви съвети е дала тази кантора, коментира ексдепутатът от ГЕРБ
Ето какво ще прави Турция за решаването на конфлекта
На първо място е въпросът за евакуацията на тежко ранените
"Булгаргаз" купува от посредник на 102 евро и част от него му продава обратно за 82 евро
Слави е отговорен - като хване някаква работа, гледа да я свърши, каза депутатът
В политиката трябва да се оставят отворени вратички, каза лидерът на ВМРО
Петко Дюлгеров каза, че не той е човекът, дал парите от предприемача Александър Ваклин
Парите били искани по сценария „помощ на полицията за залавяне на телефонни измамници“
Русе. Около 30 души в Русе се срещнаха в сряда вечерта с управител на посредническа фирма за намиране на работа в чужбина, за да им обясни защо бави...