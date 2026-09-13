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Депутатите си биха камшика

Депутатите си биха камшика

София. След 6 часа парламентарен контрол депутатите привършиха с работата за тази година. От 9 сутринта до 2 следобед продължи маратона с изслушването...

21 декември | 14:23
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