На изпроводяк! Вижте последните решения на кабинета "Желязков"
Правителството одобри Доклад за изпълнението към31 декември 2025 г. на Плана за намаляване на административната тежест Министерският съ...
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Правителството одобри Доклад за изпълнението към31 декември 2025 г. на Плана за намаляване на административната тежест Министерският съ...
Единствена задача на депутатите е да гласуват разпускането на парламента
В дните от 8 до 24 март 2021 г. депутатите няма да провеждат редовни заседания.
Правителството ще проведе последното си заседание за 2015 г. Очаква се на него да бъде приет план за изпълнението на Стратегията за демографското разв...
София. След 6 часа парламентарен контрол депутатите привършиха с работата за тази година. От 9 сутринта до 2 следобед продължи маратона с изслушването...