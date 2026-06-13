Визите спъват Грузия за Европа
Българският бизнес да инвестира у нас С реформите намалихме корупцията, казва посланик Зураб Беридзе - Ваше Превъзходителство, в Рига ще се проведе...
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Българският бизнес да инвестира у нас С реформите намалихме корупцията, казва посланик Зураб Беридзе - Ваше Превъзходителство, в Рига ще се проведе...