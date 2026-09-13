Задържаха мъж, извадил нож в пощенски клон
29-годишен поискал да получи пратка в пощенски клон в Кърджали, но възникнал проблем и извадил нож
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29-годишен поискал да получи пратка в пощенски клон в Кърджали, но възникнал проблем и извадил нож
Пада таксата за екооценка на дребен бизнес От април пенсионерите ще може вече да получават пенсиите си във всяка пощенска станция в страната, а не са...
София. Пощенският клон в софийското село Локорско е обран от въоръжен мъж тази сутрин. От СДВР съобщават, че сигналът за инцидента е получен около 9....