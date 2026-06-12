Приеха секторната пощенска политика на България до 2018 г.
София. Правителството прие актуализирана секторна пощенска политика на България до 2018 г., информират от пресцентъра на Министерски съвет. Целта на...
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София. Правителството прие актуализирана секторна пощенска политика на България до 2018 г., информират от пресцентъра на Министерски съвет. Целта на...