Изненадваща развръзка в "Левски". Новият треньор
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Очаква се да бъде представени до дни
В сряда Бруно Балтазар ще изведе „жълто-черните“ за първа тренировка
Голямата звезда на френския национален отбор Антоан Гризман всъщност бил португалец. Това разкри "Ла Паризиен" само ден преди големия финал на европей...
Великолепна магистрала свързва Казабланка и Танжер, пускат влак стрела през 2018 г. Кралство Мароко, тази голяма, интересна и бързо развиваща се ик...
"Смърфовете" подписаха с португалец преди дербито с "Ботев". Става въпрос за Родригес Телес Пауло Серджо, който дойде преди седмица на проби. Изявите...
Централният бранител на "Реал" (Мадрид) Пепе удължи договора си с клуба за още един сезон. Новината съобщи официалният сайт на "белите". Така 31-годи...