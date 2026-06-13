СНИМКИ: "Portraits of Shame" или къде тренират шампионите на Видин
"Portraits of Shame" - албум със снимки, представящ при какви условия се подготвят спортистите във Видин. Кадрите са на фотографа Ивайло Петров и са з...
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"Portraits of Shame" - албум със снимки, представящ при какви условия се подготвят спортистите във Видин. Кадрите са на фотографа Ивайло Петров и са з...