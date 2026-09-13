Воден ад затвори Капитан Андреево, евакуират шофьори (СНИМКИ)
Изсипалият се пороен дъжд тази нощ превърна и турския ГКПП Капъкуле в езеро
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Изсипалият се пороен дъжд тази нощ превърна и турския ГКПП Капъкуле в езеро
Движението по Александровския мост до село Първомайци е затворено за автомобили
Улици под вода и десетки наводнени приземни етажи на къщи след проливния дъжд в Шумен. Противопожарната служба в града е получила множество обаждания...
Над тридесет къщи останаха под вода тази нощ в село Белозем (Пловдивско). Там обилният дъжд е продължил повече от денонощие. Пътят към селото е затвор...
Бурите и поройните дъждове в Северна България, които се изсипаха вчера, предизвикаха хаос по пътищата. Близо 17 литра на квадратен метър са паднали в...
Сатовча. Пороен дъжд удави село Сатовча в петък. Наводнени бяха къщи и улици. Пътищата в населеното място буквално са изровени на места и асфалт по тя...
Пловдив. България си осигури място във втора група на Евро-африканската зона на купа "Дейвис". Нашите поведоха с 3-0 над Естония в плейофа за оставане...