Всичко за Пороен Дъжд

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Къщи под вода в село Белозем

Къщи под вода в село Белозем

Над тридесет къщи останаха под вода тази нощ в село Белозем (Пловдивско). Там обилният дъжд е продължил повече от денонощие. Пътят към селото е затвор...

29 септември | 7:44
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Порой удави Сатовча

Порой удави Сатовча

Сатовча. Пороен дъжд удави село Сатовча в петък. Наводнени бяха къщи и улици. Пътищата в населеното място буквално са изровени на места и асфалт по тя...

14 юни | 19:05
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Порой прекрати купа "Дейвис"

Порой прекрати купа "Дейвис"

Пловдив. България си осигури място във втора група на Евро-африканската зона на купа "Дейвис". Нашите поведоха с 3-0 над Естония в плейофа за оставане...

07 април | 16:22
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