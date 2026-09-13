Втора поправителна матура за зрелостници
София. Днес се провежда поправка на втория задължителен зрелостен изпит по предмет по желание. В 7,00 часа днес в Министерството на образованието и на...
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София. Днес се провежда поправка на втория задължителен зрелостен изпит по предмет по желание. В 7,00 часа днес в Министерството на образованието и на...
София. 2973 младежи от 3902 имащи право са се явили на задължителната матура по български език и литература. Това показват данните Министерството на о...
София. 11 млн. са възможните комбинации от въпроси на поправителната матура по български език, съобщиха от МОН. Изпитът ще се проведе в четвъртък, кат...
Добрич. От явилите се на поправка на матурата по география в Добричко едва половината са успели да я издържат, съобщи шефът на образователния инспекто...
София. София. Зрелостниците от страната се явяват на втора поправителна матура върху избираем предмет. Близо 9 хиляди зрелостници ще вземат участие в...
Разград. 193-ма зрелостници от силистренско ще се явяват на поправителните матури, насрочени за идния четвъртък. Това съобщиха от регионалния инспекто...