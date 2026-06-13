100 в поп опера по Оскар Уайлд
Ненчо Балабанов и Веси Бонева играят и пеят водещите партии в "Рибарят и неговата душа" - поп операта по безсмъртната творба на Оскар Уайлд, чиято пре...
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Ненчо Балабанов и Веси Бонева играят и пеят водещите партии в "Рибарят и неговата душа" - поп операта по безсмъртната творба на Оскар Уайлд, чиято пре...