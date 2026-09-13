Поничките без забрана да напускат страната
Двамата братя, обвинени за смъртта на 18-годишния Тодор във Враца, нямат забрана да напускат страната. Това съобщи пред Нова тв говорителят на Окръжни...
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Двамата братя, обвинени за смъртта на 18-годишния Тодор във Враца, нямат забрана да напускат страната. Това съобщи пред Нова тв говорителят на Окръжни...
Братята твърдят, че са се защитавали и дори са вадили езика на жертвата Медиците още се колебаят от какво е починал Тодор Братята Десислав и Иван Да...
След бунт във Враца и намесата на главния прокурор: 20 години или затвор до живот грозят вече двамата братя Двамата братя Десислав и Иван, които пре...