Нови устройства елиминират помпите на такситата, кога
Причината- голям брой измамени граждани
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Причината- голям брой измамени граждани
Помпите за вода се използват широко както в бита и земеделието, така и в индустрията
Протести на жители на петричкото село Кърналово заради безводие разкриха калпаво изпълнение на проект. Вече три месеца едно от най-големите селища в р...
Надзорният съвет на НЗОК взе решение Касата да заплаща консумативите за инсулиновите помпи. На късно заседание снощи стана ясно, че на следващ етап ще...