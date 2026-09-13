Какво става с пчелите? Режат над 80% от кошерите
Дъмпингов внос и ниски цени притискат сектора
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Дъмпингов внос и ниски цени притискат сектора
Десетки семейства на гърменското село Долно Дряново залагат и тази година на друга земеделска култура, различна от тютюна. В селището през последните...
Защо държавата ни плаща по-малки помощи отколкото на другите животновъди, питат от бранша Пчелари от Добрич до Кърджали се притесняват за тазгодиш...