Буря помете вълшебен български град! Удари и втори /ОБНОВЕНА/
Каква е ситуацита след потопа
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Каква е ситуацита след потопа
Обърна се по таван
Пострадалите са с охлузвания
Слагали пътни знаци, шофьорът не ги видял
Влак помете автомобил на жп прелез, двама души са загинали. Това съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР – Велико Търново.И уточниха, че п...
Шофьор без книжка заби автомобила си в полицейска кола, а след това избяга. Катастрофата е станала вчера вечерта в село Хайредин. Малко след 22 ч. лек...
Шофьор помете момче и момиче, които се движели по тротоара на улица „Никола Вапцаров" в Монтана. Това съобщиха от областната дирекция на МВР. И уточни...
Жената, която късно снощи помете трима души в колата си, няма книжка. Това съобщиха от столичния КАТ за Нова тв. Тя е задържана в Трето РПУ. Причинит...
Шофьор помете мъж на пешеходна пътека и го уби на място. Инцидентът е станал късно снощи в Пловдив. 45-годишният мъж пресичал пътното платно, когато...
Благоевград. 67-годишен водач на лек автомобил „ВАЗ" връхлетя с колата си върху жена на пешеходна пътека в Благоевград. Пътният инцидент станал към 16...
Русе. Възрастна жена загина на място, след като бе пометена от ТИР на околовръстното на Русе. Инцидентът е станал около 09, 30 часа тази сутрин. 77-г...
Видин. 64-годишният Б.В. помете с автомобила си „Рено", сръбска регистрация, три деца в село Новоселци, съобщиха от областната дирекция на МВР във Вид...