Всичко за Помете

Следете всички новини, анализи и коментари за Помете. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Общество Крими Регионални
Джигит помете патрулка

Джигит помете патрулка

Шофьор без книжка заби автомобила си в полицейска кола, а след това избяга. Катастрофата е станала вчера вечерта в село Хайредин. Малко след 22 ч. лек...

05 март | 11:58
0 коментара
3213
Шофьор помете момче и момиче

Шофьор помете момче и момиче

Шофьор помете момче и момиче, които се движели по тротоара на улица „Никола Вапцаров" в Монтана. Това съобщиха от областната дирекция на МВР. И уточни...

18 февруари | 14:25
0 коментара
3821