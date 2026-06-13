Видински села пазят обичай от времето на траките
Общината е на път да го унищожи, алармират етнографи В няколко села на Видинска област – Градец, Раброво, Бойница, Бориловец, Периловец, Гъмзово, Дел...
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Общината е на път да го унищожи, алармират етнографи В няколко села на Видинска област – Градец, Раброво, Бойница, Бориловец, Периловец, Гъмзово, Дел...