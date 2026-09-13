Полякиня гази като танк на "Уимбълдън"
И ще играе първи финал на култовия турнир
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И ще играе първи финал на култовия турнир
Вергиния Мичева - Русева
Севиля. 23-годишна туристка от Полша загина в Испания при своя опит да си направи селфи (самоснимка). В желанието си да запамети спомена за посещение...
Бургас. Трупът, който бе открит в морето край Царево, е на изчезналата полска туристка Йоана Станик, съобщиха от бургаската окръжна прокуратура. Тялот...
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