Скандал! Какво получи Рачков от Маги Халваджиян
В социалните мрежи го подлудиха
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В социалните мрежи го подлудиха
Лично дойде да получи отличието си на събитието
Става въпрос за специален за него клуб
Плакет за принос в развитието на Клуба на дейците на културата получи днес независимият кандидат за кмет на Враца Николай Иванов. Наградата се връчва...